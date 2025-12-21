Con Roberto Valettini il centrodestra conquista di un soffio la presidenza della Provincia di Massa Carrara

MASSA CARRARA – È Roberto Valettini il nuovo presidente della Provincia di Massa-Carrara. Il sindaco di Aulla, di centrodestra, si è aggiudicato la tornata elettorale di ieri (20 dicembre) 2025 con 49708 voti ponderati (50,94%). A Gianluigi Giannetti, sindaco di Fivizzano sono andati 47872 voti ponderati pari al 49,06% del totale. Due le schede bianche. Altissima la percentuale dei votanti: su 245 aventi diritto si sono presentati al seggio 239 “grandi elettori” per una percentuale del 97,55% (la più alta da quando, 2014, per le Province si vota con un sistema indiretto). La procedura elettorale per l’elezione sia del presidente che del consiglio provinciale prevede che a votare siano i sindaci e i consiglieri comunali del territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Massa-Carrara, Roberto Valettini è il nuovo presidente della Provincia

Leggi anche: Il maltempo colpisce duro in provincia di Massa Carrara: Comuni chiudono le scuole

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Massa-Carrara, Roberto Valettini è il nuovo presidente della Provincia - Carrara, 20 dicembre 2025 – Roberto Valettini è il nuovo presidente della Provincia di Massa- msn.com