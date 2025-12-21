Sei un copywriter italiano. Scrivi un'introduzione chiara, sobria e grammaticalmente corretta, in massimo 80 parole. Concludi la frase:

Fogli colorati, mani che si cercano, mondi senza confini. Alla sala Ipogea della Mediateca Montanari la pace ha preso forma nei disegni dei ragazzi, diventando racconto, emozione, speranza. Domenica scorsa si è tenuta la premiazione del concorso Un poster per la pace – Uniti come una cosa sola, promosso dal Lions Club Fano, un appuntamento che ogni anno affida ai più giovani il compito di dire ciò che conta davvero. Protagonisti studenti tra gli 11 e i 13 anni, chiamati a tradurre in immagini il loro sentire su un tema universale e oggi più che mai urgente. Quest’anno la risposta della città è stata corale: tutti e quattro gli istituti secondari di primo grado di Fano – Gandiglio, Nuti, Padalino e Sant’Orso – hanno aderito all’iniziativa, coinvolgendo circa 150 ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con gli studenti un poster per la pace

