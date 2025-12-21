Comunicare la gentilezza nel frastuono del web | il paradosso di Nicola Pesce che fa dei social un’arma di costruzione di massa
Comunicare la gentilezza nel frastuono del web è una sfida sempre più attuale. Nicola Pesce si distingue come esempio di come i social possano essere strumenti di positività e costruzione di comunità. La sua presenza online, fatta di contenuti autentici e rispettosi, dimostra che è possibile usare le piattaforme digitali per diffondere valori di cortesia e solidarietà. Sono i numeri a dirlo: Nicola Pesce è una delle star dei social, campione di reel e compagno di interminabili scrollate notturne.
Sono i numeri a dirlo: Nicola Pesce è una delle star dei social, campione di reel e compagno di interminabili scrollate notturne. Non chiamatelo però influencer, dicitura che c’entra poco – anzi pochissimo – con la sua storia personale. Prolifico scrittore best seller, che si definisce prima di tutto lettore, e editore che regala libri ai bambini per promuovere l’amore per la lettura, Pesce è custode di una diagnosi che non nasconde affatto, tutt’altro. Il nome è la sindrome di Asperger e siamo nel campo dello spettro autistico. Una condizione – se così possiamo chiamarla – che spesso, nella vita delle famiglie, arriva come un macigno pesantissimo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
