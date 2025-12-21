Comune di Sarno Cascella | Lascio Forza Italia reso in maggioranza

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la celebrazione del Consiglio Comunale di ieri si è concluso, pur in un passaggio non semplice, il mio percorso personale e politico in Forza Italia.Non ho condiviso l’improvvisa scelta della Consigliera De Filippo di abbandonare il Gruppo consiliare “Squillante Sindaco”, espressione in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

comune di sarno cascella lascio forza italia reso in maggioranza

© Salernotoday.it - Comune di Sarno, Cascella: "Lascio Forza Italia, reso in maggioranza

Leggi anche: Tensione in maggioranza. Forza Italia si smarca

Leggi anche: Crisi in maggioranza, Trombetta replica a Forza Italia: "Altro che trasparenza"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

comune sarno cascella lascioComune di Sarno, Cascella: "Lascio Forza Italia, reso in maggioranza - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Con la celebrazione del Consigli ... salernotoday.it

Il Comune di Sarno rischia il default e chiede aiuto allo Stato: dovrà risarcire le vittime dell’alluvione - Il Comune di Sarno (Salerno) chiede l’intervento dello Stato per risarcire le vittime dell’alluvione del 1998: la spesa non è sostenibile per i bilanci e porterebbe al crollo dei servizi. fanpage.it

Sarno, appiccò incendio al Comune per protesta: a giudizio - Era andato al Comune di Sarno per chiedere un appuntamento, in particolare presso gli uffici del settore "Servizi sociali". ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.