La Questura di Latina ha arrestato un 25enne di Gaeta, sorpreso mentre acquistava droga davanti a agenti in borghese. L’intervento si inserisce in un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. L’episodio evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel presidio del territorio. Compra la droga davanti agli agenti (in borghese): 25enne colto in flagrante.

Ancora un arresto per traffico di sostanze stupefacenti. La Questura di Latina, nell’ambito della specifica attività di contrasto al traffico di droga, ha arrestato un 25enne di Gaeta responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. La Squadra Anticrimine del Commissariato di Polizia di Stato di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Giro di vite contro lo spaccio davanti alle scuole: da gennaio pattugliamenti e laboratori educativi; Droga davanti alle scuole, giro di vite del Comune di Salerno con servizi straordinari della Polizia municipale; Droga armi e tentato omicidio, Salamina davanti al Gip: scena muta all’interrogatorio di garanzia; Minaccia di morte i genitori: Vi faccio bruciare vivi. Arrestato 28enne a Catania.

