Compiti per le vacanze? Avanti con moderazione Crepet | Non sono una maledizione

Un Natale senza ansia da registro elettronico, senza l’ombra delle versioni di greco sul panettone. È con questa immagine che Marco Galateo, vicepresidente e assessore all’Istruzione in lingua italiana della Provincia di Bolzano, ha scelto di rivolgersi alle scuole, proponendo un invito alla moderazione. Non un ordine, non una norma, ma una sollecitazione a considerare il benessere psicofisico degli studenti come parte integrante della continuità educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

