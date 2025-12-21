Compagni che sbagliano sindacati multati per lo sciopero per Flotilla | ecco perché
Compagni che sbagliano, sindacati multati per lo sciopero per Flotilla: ecco perché Le regole valgono per tutti, sindacati compresi. È importante rispettare le norme stabilite, anche quando si tratta di azioni di protesta, per garantire un equilibrio tra diritti e responsabilità. Solo così si può mantenere un sistema equo e trasparente, evitando sanzioni e rischi legali.
Le regole valgono per tutti. Anche per i sindacati, spesso convinti di poter fare e disfare, imporre ad un intero Paese le proprie (astruse) dinamiche. È stato il Garante ad aver ribadito un concetto evidentemente di difficile comprensione per Landini e soci. La Commissione di Garanzia, con una delibera del 18 dicembre, ha valutato «negativamente lo sciopero generale effettuato senza preavviso lo scorso 3 ottobre dalle organizzazioni sindacali Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna, a seguito del blocco della Flotilla». Un messaggio lapidario, quello che si può leggere nella nota dell'organo che vigila sul rispetto delle regole degli scioperi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
