Como l’ombra della malattia di lei dietro l’omicidio-suicidio dei coniugi Bianchi-Botta Il biglietto di scuse e il cagnolino morto con loro

Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte di Graziella Botta, la donna di 77 anni trovata morta ieri sera nella sua casa di Uggiate con Ronago (Como) accanto al marito, per quello che sembra esser un omicidio-suicidio ma che potrebbe esser smentito o confermato nelle prossime ore. Perché il marito, Roberto Bianchi, 78 anni, è stato trovato ricoperto di sangue con più ferite autoinferte, mentre la donna non aveva evidenti segni di violenza (accanto al cane di casa, lui pure morto). Un’altra ipotesi plausibile è quella che il decesso della donna (così come quello del cane) sia stato una conseguenza di soffocamento. 🔗 Leggi su Open.online

