Ci sarebbe una terribile storia di disperazione dietro alla vicenda dei due anziani coniugi trovati morti in casa nel Comasco. Il dramma si è consumato in una abitazione di Ronago: sabato sera marito e moglie sono stati trovati morti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di omicidio-suicidio, ma i carabinieri, che indagano coordinati dal sostituto procuratore Simone Pizzotti, mantengono il massimo riserbo e, al momento, non escludono nessuna ipotesi. Nel paese dell'Olgiatese, al confine con la Svizzera, famoso per le caramelle e il miele, 1.600 abitanti circa, a dare l'allarme all'ora di cena è stato il figlio dell'uomo, 78 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Como, anziani coniugi morti in casa. Ucciso anche il cane: l'orrore e il sospetto

