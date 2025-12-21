Commercio | sciopero in Toscana per le feste di Natale Il caso dei Gigli L’annuncio di Cgil e Uil

In Toscana, nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, Cgil e UilTucs hanno proclamato uno sciopero nel settore commerciale. La protesta nasce in risposta alla decisione di aprire il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio durante il periodo festivo, suscitando preoccupazioni tra i lavoratori. La questione evidenzia le tensioni tra esigenze commerciali e diritti dei dipendenti. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di ulteriori sviluppi.

Sciopero del commercio nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno in Toscana. Lo hanno proclamato Filcams Cgil e UilTucs Toscana, che denunciano e contestano l'annunciata apertura per Santo Stefano del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (Firenze)

Natale, Santo Stefano e Capodanno: Filcams Cgil e UilTucs proclamò sciopero nel commercio. "La festa non si vende" - "Le aperture nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno non hanno prodotto maggiore benessere, ma solo una compressione dei diritti, un peggioramento della ...

Esselunga Firenze Novoli: la sicurezza non è negoziabile. Il coordinamento nazionale commercio USB rilancia lo sciopero Il Coordinamento Nazionale Commercio USB rilancia con forza la denuncia della Federazione USB di Firenze sulla gravissima situazio

