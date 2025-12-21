Commento al Vangelo di oggi 21 dicembre 2025 | Mt 1,18-24
Il passo del Vangelo di Matteo (1,18-24) ci invita a riflettere sul mistero dell’incarnazione e sulla fiducia nella volontà di Dio. Attraverso la narrazione dell’annuncio a Giuseppe, troviamo un esempio di ascolto e di obbedienza alla chiamata divina. Meditiamo il Vangelo del 21 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.
Meditiamo il Vangelo del 21 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli.
Commento al Vangelo di domenica 21 dicembre 2025 (Mt 1,18-24), di fra Umile mdv
