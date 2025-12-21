come spalletti ha costruito la juventus su yildiz

Luciano Spalletti è uno che di certo non si fa problemi ad esporre, anche in pubblico, i limiti dei propri giocatori. Per questo, quando di Kenan Yildiz dice che «non ha la percezione di come lo vedano forte i suoi avversari», risulta particolarmente lusinghiero. Nella vittoria di ieri sera della Juventus sulla Roma, il numero dieci turco non compare nel tabellino: non ha segnato nessun gol e non ha firmato nemmeno un assist. I giocatori speciali, però, sono quelli il cui ascendente prescinde dalle statistiche e il talento di Yildiz appartiene a quella categoria. Juve e Roma non hanno dato vita a una bella partita, le due squadre erano lunghe già dopo un quarto d’ora e la gara è stata piuttosto sporca. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

