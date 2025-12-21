Come Spalletti ha costruito la Juventus su Yildiz
Luciano Spalletti è uno che di certo non si fa problemi ad esporre, anche in pubblico, i limiti dei propri giocatori. Per questo, quando di Kenan Yildiz dice che «non ha la percezione di come lo vedano forte i suoi avversari», risulta particolarmente lusinghiero. Nella vittoria di ieri sera della Juventus sulla Roma, il numero dieci turco non compare nel tabellino: non ha segnato nessun gol e non ha firmato nemmeno un assist. I giocatori speciali, però, sono quelli il cui ascendente prescinde dalle statistiche e il talento di Yildiz appartiene a quella categoria. Juve e Roma non hanno dato vita a una bella partita, le due squadre erano lunghe già dopo un quarto d’ora e la gara è stata piuttosto sporca. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Leggi anche: Zampini non ha dubbi: «La Juventus ha questo problema. Yildiz a volte è un po’ abbandonato a se stesso, ora Spalletti può provare il suo calcio»
Leggi anche: Juventus, Szczesny: “La Juve mi ha costruito”
Serie A | Juventus-Roma | Il commento di Spalletti; Come Spalletti ha costruito la Juventus su Yildiz; Spalletti ha trovato la sua Juve: ora però è impossibile tornare indietro; Juventus, Spalletti post Roma: Yildiz non sa ancora quanto è forte, mentre gli altri sì....
Gasperini chiama, Comolli accetta: Spalletti ha il suo centrocampista - Il calciomercato intreccia ancora una volta destini importanti e mette sullo stesso tavolo Juventus e Roma. calciomagazine.net
Spalletti rivendica il suo operato a Napoli: “Quel lavoro ha permesso al club di incassare soldi” - Juventus rivendica il suo lavoro fatto con i partenopei negli anni passati e si prende ... fanpage.it
Juventus-Spalletti: contratto, scadenza e scenari sul rinnovo - Spalletti ha firmato un contratto di otto mesi, valido fino al 30 giugno 2026, come specificato nel comunicato ufficiale della Juventus. msn.com
BODO GLIMT-JUVENTUS 2-3: SPALLETTI SI GODE IL VERO YILDIZ
Le dichiarazioni complete di Luciano Spalletti, in conferenza stampa, per la sfida contro il Bologna: BOLOGNA - "Complimenti a chi ha costruito il Bologna e lo sta allenando perché stanno mostrando grande qualità. Loro sono un gruppo che in campo vuole i - facebook.com facebook
Contro la Roma la Juventus si è confermata in crescita, e Yildiz sempre più centrale nel progetto tattico di Spalletti. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.