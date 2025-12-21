Come sarà il cedolino della pensione a gennaio 2026 | cosa controllare e perché gli aumenti potrebbero tardare
Roma, 21 dicembre 2025 - Il cedolino Inps di gennaio 2026 apre l'anno previdenziale e concentra in un'unica mensilità gli effetti delle principali decisioni economiche e fiscali: rivalutazione legata all'inflazione, ritorno delle trattenute Irpef, eventuali conguagli e nuovi incrementi per i trattamenti più bassi. È una fotografia completa della pensione che verrà, perché non indica solo quanto arriva sul conto, ma anticipa l'andamento dell'assegno per tutto l'anno. Ecco cosa aspettarsi.
