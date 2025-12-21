Come sarà il cedolino della pensione a gennaio 2026 | cosa controllare e perché gli aumenti potrebbero tardare

Roma, 21 dicembre 2025 - Il cedolino Inps di gennaio 2026 apre l’anno previdenziale e concentra in un’unica mensilità gli effetti delle principali decisioni economiche e fiscali: rivalutazione legata all’inflazione, ritorno delle trattenute Irpef, eventuali conguagli e nuovi incrementi per i trattamenti più bassi. È una fotografia completa della pensione che verrà, perché non indica solo quanto arriva sul conto, ma anticipa l’andamento dell’assegno per tutto l’anno. Ecco cosa aspettarsi. Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) and Italian Economy Minister Giancarlo Giorgetti during reports to the Chamber of Deputies on the upcoming European Council meeting, Rome, Italy, 22 October 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

