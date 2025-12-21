Come può un paese considerarsi democratico se diritti umani e opinione pubblica non hanno più valore?

Come può un paese considerarsi democratico se diritti umani e opinione pubblica non hanno più valore? Maurizio Albani riflette sulla fragilità delle fondamenta del sistema sociale attuale, evidenziando le difficoltà nel garantire trasparenza e partecipazione. Se i principi di equità e rispetto vengono messi in discussione, si rischia di compromettere la stessa essenza della democrazia. Come può un paese considerarsi democratico se diritti umani e opinione pubblica non hanno più valore?

di Maurizio Albani Partendo dal presupposto che per poter lavorare bene ai dettagli è importante avere delle fondamenta solide su cui costruire, se guardiamo lo stato attale del sistema sociale in cui viviamo credo che tutti possiamo concordare sul fatto che sarà sempre molto difficile poter raggiungere una soddisfazione popolare nei riguardi del lavoro svolto dalla pubblica amministrazione e i risultati che essa può produrre, visto il grande divario che esiste tra chi ne è autore e chi ne è spettatore. Politica, soldi e leggi di mercato non hanno fatto altro che accrescere e consolidare il potere di chi, per posizioni politiche o valori commerciali, riesce a raggiungere una posizione di forza tale da impedire e condizionare totalmente chi come noi cittadini vive in un paese come semplice consumatore senza alcuna possibilità di intervento o partecipazione.

