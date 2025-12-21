Come ha fatto un figlio di profughi armeni a diventare un simbolo della Francia?

M ONSIEUR AZNAVOUR Genere: biografico?? Regia: Mehdi Idir e Grand Corps Malade. Con Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup “Wake Up Dead Man – Knives Out”: Daniel Craig nel trailer del suo mistero più cupo X Leggi anche › “Vita privata”: la recensione del film con Jodie Foster Come ha fatto un figlio di profughi armeni (il film si apre con le vere immagini delle conseguenze del genocidio) a diventare un simbolo della Francia? La risposta prova a darla questo biopic iper-classico che racconta, dalla culla alla tomba, il destino dello chansonnier. Poche le zone d’ombra, se si esclude la tensione verso il successo: Aznavour (Rahim, in ansia da prestazione) è un lavoratore perseverante, un manager abile nella negoziazione, necessariamente egoista e, seppur cresciuto in una famiglia bohémienne, seduce Pierre Roche e Édith Piaf che gli aprono le porte del bel mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

