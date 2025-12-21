Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 21 Dicembre. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Leggi anche: Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Leggi anche: Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

diMartedì, condotto da Giovanni Floris; : puntate in onda su Italia1; Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming; Replica La notte nel cuore in streaming, puntata del 19 dicembre | Video Mediaset.

RICCARDO STIMOLO DI AMICI:ACCUSE DI COMMENTI OMOFOBI E CONTRO JENNI ?

La WWE consente di vedere in replica in modo gratuito l'ultimo match di John Cena, evento che ha segnato la fine di un'era nel wrestling. https://tech.everyeye.it/notizie/john-cena-addio-guarda-gratis-epico-match-riproposto-wwe-848264.htmlutm_medium - facebook.com facebook