Colto da malore | 83enne trasportato d' urgenza in ospedale

Momenti di apprensione, questa mattina, in via Serracapilli ad Eboli, dove un anziano di 83 anni è stato colto da un arresto cardiocircolatorio. Sul posto è giunto un equipaggio del Vopi, che ha praticato le manovre di rianimazione, grazie alle quali l'uomo si è ripreso. E, successivamente, è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

