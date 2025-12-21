Colpo esterno del Torino un rigore di Vlasic stende il Sassuolo

Seconda vittoria consecutiva dei granata che espugnano per 1-0 il Mapei Stadium REGGIO EMILIA - Gran colpo esterno del Torino, che centra la sua seconda vittoria consecutiva. Gli uomini di Marco Baroni espugnano il Mapei Stadium, stendendo 1-0 il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Sassuolo-Torino 0-1, decide un rigore di Vlasic

Leggi anche: Sassuolo-Torino 0-1: ai granata basta un rigore di Vlasic

