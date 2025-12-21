Colpo esterno del Torino un rigore di Vlasic stende il Sassuolo
Seconda vittoria consecutiva dei granata che espugnano per 1-0 il Mapei Stadium REGGIO EMILIA - Gran colpo esterno del Torino, che centra la sua seconda vittoria consecutiva. Gli uomini di Marco Baroni espugnano il Mapei Stadium, stendendo 1-0 il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Sassuolo-Torino 0-1, decide un rigore di Vlasic
Leggi anche: Sassuolo-Torino 0-1: ai granata basta un rigore di Vlasic
Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Primavera 1. Rimonta super del Genoa! Tre reti recuperate al Torino con due nel finale; Torino corsaro al Mapei: Sassuolo ko, decide Vlasic su rigore.
Torino corsaro al Mapei: Sassuolo ko, decide Vlasic su rigore - Alla squadra di Marco Baroni basta un rigore trasformato da Nikola Vlasic ... ilovepalermocalcio.com
Colpaccio del Torino: i granata passano in casa del Sassuolo - Al Mapei successo esterno per i granata di Baroni, che si impongono per 1- corrieredellosport.it
Il Torino espugna il Mapei Stadium grazie a un rigore di Vlasic, Sassuolo sconfitto 0-1 - Torino: i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol del match valevole per la sedicesima giornata della Serie A 2025/2026 ... msn.com
Colpo esterno del Bacoli Sibilla: Ercolanese battuta di misura al Solaro https://www.sportcampania.it/colpo-esterno-del-bacoli-sibilla-ercolanese-battuta-di-misura-al-solaro/ - facebook.com facebook
Il #Catania vuole regalarsi un colpo in attacco: rossazzurri all’assalto dell’esterno offensivo Giovanni #Bruzzaniti. Il #Pineto per cederlo chiede 500mila euro. #calciomercato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.