Colpo di scena a Ballando | così Delogu ha vinto sulla favorita Fialdini

Durante l’edizione 2025 di Ballando con le stelle, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno conquistato il titolo, sorprendendo molti spettatori. La loro performance ha superato le aspettative, portandoli alla vittoria finale in un contesto di grande equilibrio tra i concorrenti. Il risultato ha rispecchiato l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso della stagione, confermando l’importanza del talento e della determinazione nel successo. Colpo di scena a Ballando: così Delogu ha vinto sulla favorita Fialdini

Un finale al cardiopalma e una una vittoria che ribalta i pronostici. Sono Andrea Delogu e Nikita Perotti i vincitori dell'edizione 2025 di Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Secondi classificati di questa ventesima edizione, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, coppia favorita alla vigilia. In un video pubblicato sui social dopo la vittoria, Delogu e Perotti ringraziano il pubblico: "grazie per averci sostenuto dall'inizio fino alla fine, abbiamo vinto soprattutto grazie a voi. E' tutto merito vostro, e' incredibile quello che è successo, abbiamo vissuto un sogno". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colpo di scena a Ballando: così Delogu ha vinto sulla favorita Fialdini Leggi anche: Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025: Andrea Delogu premiata dal pubblico: Francesca Fialdini 2ª Leggi anche: Ballando con le Stelle, Fialdini in bilico: il colpo di scena dopo l’infortunio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tutte le stelle di Ballando 2025, infortuni, lotta la grinta ma anche la classe: momenti più iconici - Vince Delogu in un'edizione colma di colpi di scena, dai battibecchi di Selvaggia con Marcella Bella, e le scintille con la D'Urso, alla grinta di Fialdini che resiste all'infortunio. msn.com

