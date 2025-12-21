Colpo di pistola durante una tentata rapina in gioielleria

Sabato sera, poco prima delle 20, si è verificato un episodio di violenza presso la gioielleria Obrelli di Lavis, dove durante una tentata rapina è stato esploso un colpo di pistola. L’evento ha causato tensione tra i presenti e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sabato sera, poco prima delle 20, un colpo di pistola è stato esploso all’interno della gioielleria Obrelli di Lavis durante una tentata rapina. Nessun ferito, ma attimi di autentico terrore per i titolari e per chi, a quell’ora, si trovava nel centro del paese.L’assalto al momento della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Colpo di pistola durante una tentata rapina in gioielleria Leggi anche: Arrestato minorenne per tentata rapina a gioielleria di Avellino Leggi anche: Tentata rapina con pistola in una tabaccheria del centro, malvivente fugge senza bottino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ?? Colpo di pistola durante una tentata rapina in gioielleria; Sparo davanti al bar, arrestati due uomini con pistola e fucile a pompa; Pistola contro un ragazzo davanti al Burger King, poi la rapina al negozio poké con lo scooter appena rubato; Paura a Lavis: colpo di pistola durante il tentativo di rapina alla gioielleria Obrelli - Lavis - Rotaliana. Colpo di pistola durante la rapina l’aggredito resta ferito a un fianco - La vittima, un 32enne originario del Marocco ma residente a Broni, è stato colpito ad un fianco con un ... laprovinciapavese.gelocal.it Bagnara Calabra: Giovane Ferito Accidentale da Colpo di Pistola, I Dettagli dell'Incidente - Un grave incidente ha coinvolto due giovani a Bagnara Calabra, con uno di loro attualmente in terapia intensiva e l'altro detenuto. notizie.it Tentata rapina con pistola alla mano, parte un colpo: 31enne ferito di striscio - Tentano di rapinare un 31enne armati di pistola, poi parte un colpo e lo feriscono al fianco: è successo all’esterno di un bar in pieno centro a Stradella, nella notte di domenica 31 agosto ... laprovinciapavese.gelocal.it Rapina in gioielleria, il video e le testimonianze Paura a Lavis: assalto armato alla gioielleria Obrelli. Esploso un colpo di pistola - facebook.com facebook Un colpo di pistola alla nuca, così a Trieste è stato ucciso Nicola Granieri di Anna Vitaliani x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.