Colpi fucile | feritanon era l' obiettivo

10.55 Una ragazza 33enne è grave dopo essere stata ferita da un colpo di arma da fuoco a Palermo. E' successo stanotte intorno alle 2.30 in piazza Nascè, a pochi passi da una delle strade della movida palermitana, in pieno centro.La giovane non sarebbe in pericolo di vita Il responsabile ha sparato da un'auto con il fucile. Poi è fuggito e ha investito due persone. La ragazza ferita non sarebbe stata l'obiettivo degli spari. Ma al vaglio diverse ipotesi: vittima inconsapevole di un proiettile vagante o una vendetta trasversale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

