L’OraSì Ravenna trova sotto l'albero di Natale una vittoria di grande valore sul parquet del PalaChemiba, superando la Ristopro Fabriano con il punteggio di 81-76 al termine di una gara intensa e combattuta. “Questa vittoria per noi è importantissima - esordisce Tommaso Morena -. Finalmente siamo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Colpaccio per l'OraSì, espugnato il PalaChemiba. "Concentrati per tutti i 40 minuti"

Leggi anche: Basket serie B. Rinaldin, l’eroe del colpaccio contro Roma: "Bravi a rimanere sempre concentrati»

Leggi anche: Sora, Caffè Letterario, "4 narratori per 10 minuti: 40 minuti di libri"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Colpaccio Telstar a Breda. Non sappiamo come finirà, ma intanto i Witte Leeuwen di Velsen stanno vendendo cara la pelle e dopo questa vittoria abbandonano l'ultimo posto che lasciano proprio ad un NAC in crisi profonda. Sempre nella zona calda vince an - facebook.com facebook

La #GruppoMascio #Bergamo ora non vuole più fermarsi e punta al colpaccio domenica pomeriggio al #PalaAsti di #Torino contro la #RealeMutua. I dettagli su #zonamistamagazine x.com