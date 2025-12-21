Colpaccio Dragons Vittoria a Sansepolcro
I Colpaccio Dragons concludono il 2025 con una vittoria importante a Sansepolcro, un campo finora inespugnato nel campionato. La squadra ha dimostrato impegno e determinazione, portando a casa un risultato positivo in un ambiente difficile. Questa vittoria rappresenta un passo avanti nel percorso stagionale dei Dragons. Colpaccio Dragons. Vittoria a Sansepolcro
I Dragons chiudono il 2025 nel migliore dei modi, andando ad espugnare il palasport di Sansepolcro finora rimasto imbattuto in questo campionato. E grazie al 69-62 ottenuto contro i Dukes, la squadra di coach Banchelli sale momentaneamente al primo posto in classifica, raggiungendo l’Union Basket Prato che scenderà oggi sul parquet. A Sansepolcro partita sempre condotta dai rossoblù, partiti benissimo: dopo 3’17“ lanieri avanti 3-13 con Goretti e Pacini scatenati. Sansepolcro pareggia però con De Angelis sulla prima sirena (18-18). Il secondo quarto vede i Dragons scatenati con un 6-0 di parziale, con squadre al riposo sul 31-38. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Prima giornata e vittoria. Esordio top dei Dragons
Leggi anche: Spezia sogna il colpaccio. Monza trasferta difficile: "Puntiamo alla vittoria»
Colpaccio Dragons. Vittoria a Sansepolcro.
Colpaccio Dragons. Vittoria a Sansepolcro - I Dragons chiudono il 2025 nel migliore dei modi, andando ad espugnare il palasport di Sansepolcro finora rimasto imbattuto in questo campionato. msn.com
Basket, colpaccio Dragons: in cabina di regia arriva Giovanni Bruni - Prato si è infatti assicurata le prestazioni di Giovanni Bruni, espertissimo playmaker. lanazione.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.