Le famiglie colombiane si sono riversate nella capitale per ammirare speciali sculture di ghiaccio che raccontano la storia della nascita di Gesù. La scena ghiacciata raffigura il bambino Gesù in una mangiatoia accanto a Maria e Giuseppe, in un’installazione che ha unito fede, arte e competenze tecniche. La creazione ha richiesto circa un mese di lavoro e 20 tonnellate di ghiaccio. È collocata all’interno di un contenitore refrigerato mantenuto a -12 gradi Celsius. “L’idea era che i visitatori partissero da un’esperienza molto elementare del freddo e dell’atmosfera, per poi portarli gradualmente al limite”, ha affermato Arnoby Alvarez, parroco della parrocchia di San Gaetano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colombia, in centinaia in fila per ammirare il presepe di ghiaccio

