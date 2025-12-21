Collision 20.122025 Il colpaccio di Knight

Collision, episodio trasmesso dalla Co-Op Live Arena di Manchester, rappresenta un momento significativo nel panorama wrestling. In questa analisi, analizzeremo gli eventi principali e le implicazioni future, offrendo una panoramica accurata e obiettiva. Con un'attenta osservazione delle dinamiche sul ring, approfondiremo le scelte dei wrestler e le possibili conseguenze per le storyline in corso. Collision 20.12.2025: il colpaccio di Knight.

Benvenuti all'analisi di Collision, episodio andato in onda dalla Co-Op Live Arena di Manchester, Inghilterra. Una serata che promette emozioni con due match della Gold League del Continental Classic e un open challenge per il titolo britannico femminile della RevPro. Lo show si apre con i fuochi d'artificio mentre Tony Schiavone, Excalibur e Nigel McGuinness ci danno il benvenuto dall'arena di Manchester. Si parte subito con l'azione. Continental Classic Gold League Match: Mike Bailey 6 vs Jack Perry 0 (3 5) I due si stringono la mano in segno di sportività prima del match. Entrambi tentano leg sweep e dropkick senza successo, ma Perry sembra accusare un problema alla caviglia già infortunata la settimana scorsa.

