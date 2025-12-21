Colleferro 40 secondi il film Un documentario? No | opera cinematografica astrattamente ispirata dall’omonimo libro di Federica Angeli…

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Giulio Iannone) – Conosciamo la storia forse meglio di chiunque altro, abbiamo letto il libro “40 secondi” della collega L'articolo Colleferro. “40 secondi” il film. Un documentario? No: opera cinematografica astrattamente ispirata dall’omonimo libro di Federica Angeli. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro 40 secondi il film un documentario no opera cinematografica astrattamente ispirata dall8217omonimo libro di federica angeli8230

© Cronachecittadine.it - Colleferro. “40 secondi” il film. Un documentario? No: opera cinematografica astrattamente ispirata dall’omonimo libro di Federica Angeli…

Leggi anche: Colleferro. Presentato al “Vittorio Veneto” il documentario “Custodi di memoria”, realizzato dall’Archivio Storico e Centro di Documentazione “Renzo Rossi”. Attestati e medaglie ricordo ai protagonisti e… contemporanei

Leggi anche: 40 Secondi: la storia vera dietro il film ispirato a Willy Monteiro Duarte

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

una tragedia immane nella periferia di colleferro - 40 Secondi (2025); Al Buonarroti la storia di Willy Monteiro Duarte in ‘’40 secondi’’.

40 Secondi: le foto dal film che racconta la storia di Willy che ha commosso il pubblico a Colleferro - Sono state diffuse oggi nuove foto ufficiali di “40 Secondi”, il film diretto da Vincenzo Alfieri che ricostruisce gli ultimi momenti di vita di Willy Monteiro Duarte, il giovane di Colleferro morto ... tuttosport.com

Willy Monteiro Duarte, l'omaggio di Mattarella in attesa di 40 secondi, il film a lui dedicato - Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, il ventunenne Willy Monteiro Duarte veniva ucciso in seguito ad un pestaggio brutale a Colleferro. movieplayer.it

Le voci di 40 Secondi: come il film riaccende l’attenzione sulla storia di Willy - La vicenda di Willy Monteiro Duarte continua a lasciare un’impronta profonda nella comunità di Colleferro e nell’immaginario collettivo del Paese. corrieredellosport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.