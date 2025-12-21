Colleferro 40 secondi il film Un documentario? No | opera cinematografica astrattamente ispirata dall’omonimo libro di Federica Angeli…
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Giulio Iannone) – Conosciamo la storia forse meglio di chiunque altro, abbiamo letto il libro “40 secondi” della collega L'articolo Colleferro. “40 secondi” il film. Un documentario? No: opera cinematografica astrattamente ispirata dall’omonimo libro di Federica Angeli. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Colleferro. Presentato al “Vittorio Veneto” il documentario “Custodi di memoria”, realizzato dall’Archivio Storico e Centro di Documentazione “Renzo Rossi”. Attestati e medaglie ricordo ai protagonisti e… contemporanei
Leggi anche: 40 Secondi: la storia vera dietro il film ispirato a Willy Monteiro Duarte
una tragedia immane nella periferia di colleferro - 40 Secondi (2025); Al Buonarroti la storia di Willy Monteiro Duarte in ‘’40 secondi’’.
40 Secondi: le foto dal film che racconta la storia di Willy che ha commosso il pubblico a Colleferro - Sono state diffuse oggi nuove foto ufficiali di “40 Secondi”, il film diretto da Vincenzo Alfieri che ricostruisce gli ultimi momenti di vita di Willy Monteiro Duarte, il giovane di Colleferro morto ... tuttosport.com
Willy Monteiro Duarte, l'omaggio di Mattarella in attesa di 40 secondi, il film a lui dedicato - Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, il ventunenne Willy Monteiro Duarte veniva ucciso in seguito ad un pestaggio brutale a Colleferro. movieplayer.it
Le voci di 40 Secondi: come il film riaccende l’attenzione sulla storia di Willy - La vicenda di Willy Monteiro Duarte continua a lasciare un’impronta profonda nella comunità di Colleferro e nell’immaginario collettivo del Paese. corrieredellosport.it
Visione del film “40 secondi” – IIS Via Gramsci Gli studenti dell’IIS Via Gramsci, di tutte e tre le sedi #segni #colleferro #valmontone , hanno partecipato con grande attenzione, coinvolgimento e profonda commozione alla proiezione del film “40 secondi”. La - facebook.com facebook
#cinema - 40 secondi. Diretto da Vincenzo Alfieri, Italia, 2025. Il film 40 secondi, di Vincenzo Alfieri, tra le opere più dolorose e destabilizzanti della recente Festa del Cinema di Roma e ora nelle sale per Eagle Pictures, ricostruisce in forma di fiction, la re x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.