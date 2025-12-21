Coca in 155 dosi spacciatore in manette

I carabinieri di Cesena hanno arrestato un giovane albanese di 22 anni, trovato in possesso di 200 grammi di cocaina suddivisa in 155 dosi pronte per lo spaccio. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona. La droga e l’indagato sono stati sequestrati e portati in caserma per ulteriori accertamenti. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle attività illecite.

Duecento grammi di cocaina nascosta addosso, già suddivisa in 155 dosi pronte per lo spaccio. Un albanese di 22 anni è stato arrestato mercoledì scorso dai carabinieri della Compagnia di Cesena che hanno fermato un uomo, ritenuto responsabile del reato di ’detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti’. I carabinieri di Cesena, nel corso di un servizio di perquisizione, hanno notato un’autovettura guidata da un giovane uomo arrivare nei pressi di un parcheggio situato nelle nelle vicinanze dell’ospedale Bufalini e di una scuola primaria. Il giovane conducente, una volta parcheggiato il veicolo, è sceso dal mezzo e, dopo essersi guardato intorno con fare sospetto, si è avvicinato a una siepe dalla quale ha estratto una busta di carta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coca in 155 dosi spacciatore in manette Leggi anche: Diciannove dosi di coca nel portaoggetti, quasi 60 in hotel: in manette uno spacciatore Leggi anche: Spacciatori in manette. Sequestrate 33 dosi di coca La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Coca in 155 dosi spacciatore in manette. Spacciatore scoperto dalla polizia mentre è con una cliente, con sé aveva 27 dosi di coca - Fermato dalla Mobile mentre sta consegnando una dose a una cliente, finisce in manette. piacenzasera.it Trovato con 60 dosi di cocaina, spacciatore finisce ai domiciliari - Controllo dei Carabinieri a Termoli: arrestato un 50enne foggiano con 56 grammi di cocaina già divisa in dosi. primonumero.it

Così il Dna trovato sulla coca ha incastrato lo spacciatore - È un giorno del lontano dicembre 2023 e un uomo sudamericano, regolare e che non ha mai avuto problemi con la giustizia, attraversa la città con uno zaino in spalla. ilgiornale.it

Crotone. Ai domiciliari gli scovano le dosi di coca in casa - facebook.com facebook

#Maroon5: i biglietti per lo show agli I-Days Milano Coca-Cola sono disponibili da ora su idays.it Giovedì 25 giugno • I-Days Milano Coca-Cola, Ippodromo SNAI San Siro MAROON 5 And more... Vai su idays.it x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.