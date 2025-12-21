Cmv Servizi cambi necessari | Nuove iniziative

Cmv Servizi presenta le novità per il 2026, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti. Durante l’incontro di fine anno, l’amministratore unico Alessandro Pirani ha illustrato le nuove iniziative, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico, la realizzazione di un tempio crematorio e l’organizzazione del festival ‘Ade’ nei cimiteri. Questi cambiamenti rappresentano un passo importante nel percorso di evoluzione dell’azienda. Cmv Servizi, cambi necessari:

Un impianto fotovoltaico, il tempio crematorio e ‘Ade’, il festival nei cimiteri, sono le novità lanciate per il 2026 dall’amministratore unico di Cmv Servizi Alessandro Pirani nell’incontro di fine anno. "Stiamo facendo un sacco di lavoro e attività anche straordinarie, con numeri positivi – ha aperto – a breve avremo qui anche la realtà privata Delta Informatica, con la quale potremo mescolare le competenze". Le novità più rilevanti per il 2026 riguardano però l’area funeraria. "Finalmente abbiamo il via libera per partire con la costruzione del nostro lungamente atteso tempio crematorio che sarà realizzato a Bondeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

