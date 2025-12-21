Clusone blitz in un night club | armi tra i clienti e violate norme sulla sicurezza Locale sospeso e sanzioni

Clusone (Bergamo), 21 dicembre 2025 – Blitz della polizia di Stato di Bergamo e dei carabinieri di Clusone in un night club di Clusone, in Valle Seriana, dove, nel corso di un controllo assieme ai Nas di Brescia e ai carabinieri dell'Ispettorato del lavoro di Bergamo, sono state accertate violazioni della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ma anche trovati clienti armati. Violazione norme sicurezza. Tra le contestazioni, l'omessa redazione del piano di emergenza e di evacuazione, l'omessa nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria e l'omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

I controlli venerdì sera in un night club di Clusone facebook

