Claudio Baglioni si é esibito al Senato il discorso dell’artista

Claudio Baglioni canta al Senato per il “Concerto di Natale”, il discorso del cantautore. Ci sono artisti che scrivono canzoni e altri che costruiscono luoghi. Claudio Baglioni appartiene alla seconda categoria: non compone semplicemente melodie, ma progetta spazi interiori in cui intere generazioni hanno imparato ad abitare. Le sue canzoni non si ascoltano soltanto, si attraversano. Hanno corridoi di parole, finestre aperte sulla memoria e scale che portano dritte al cuore. Leggi anche Giulia Salemi è incinta del secondo figlio? Spunta una nuova indiscrezione Claudio Baglioni si é esibito al Senato per il concerto di Natale cantando Avrai, Strada Facendo e La Vita é Adesso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

