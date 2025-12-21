Claudio Baglioni si é esibito al Senato il discorso dell’artista

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Baglioni canta al Senato per il “Concerto di Natale”, il discorso del cantautore. Ci sono artisti che scrivono canzoni e altri che costruiscono luoghi. Claudio Baglioni appartiene alla seconda categoria: non compone semplicemente melodie, ma progetta spazi interiori in cui intere generazioni hanno imparato ad abitare. Le sue canzoni non si ascoltano soltanto, si attraversano. Hanno corridoi di parole, finestre aperte sulla memoria e scale che portano dritte al cuore. Leggi anche  Giulia Salemi è incinta del secondo figlio? Spunta una nuova indiscrezione  Claudio Baglioni si é esibito al Senato per il concerto di Natale cantando Avrai, Strada Facendo e La Vita é Adesso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

claudio baglioni si 233 esibito al senato il discorso dell8217artista

© 361magazine.com - Claudio Baglioni si é esibito al Senato, il discorso dell’artista

Leggi anche: Claudio Baglioni al Concerto di Natale 2025 nell’Aula del Senato

Leggi anche: San Carlo, l'orchestra in concerto al Senato con Claudio Baglioni: «Un omaggio per i 2500 anni di Napoli»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

claudio baglioni 233 esibitoClaudio Baglioni si esibisce in Senato - In Senato quest’oggi Claudio Baglioni si è esibito con l’orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli in occasione del concerto di Natale. novella2000.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.