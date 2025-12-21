“Grazie per questo privilegio di poter essere qui in questa magnifica aula’’. Così Claudio Baglioni durante il concerto di Natale in corso nell’aula del Senato, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Accompagnato dal coro e dall’orchestra del Teatro San Carlo, Baglioni ha cantato ‘Strada facendo’, ‘Avrai e ‘La vita è adesso’, tre pezzi cult del suo repertorio, accolti dagli applausi dell’aula di palazzo Madama. ”Questo teatro contiene idealmente tutti gli italiani. In questa magnificente aula del Senato facciamo musica insieme, uno dei sogni più belli”, ha detto. Baglioni al Senato per il Concerto del Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Claudio Baglioni conquista il Senato con il concerto di Natale davanti a Mattarella e La Russa (video)

Leggi anche: Concerto di Natale in Senato con Mattarella, canta Claudio Baglioni canta: “Grazie per privilegio”

Leggi anche: Concerto di Natale in Senato, Baglioni canta davanti a Mattarella: “Grazie per questo privilegio”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Achille Lauro, il romanticismo al Concertone conquista tutti: ovazione su Incoscienti giovani.

Concerto di Natale in Senato con Mattarella, Claudio Baglioni canta nell'Aula - il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo ... ansa.it