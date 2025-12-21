Claudio Baglioni conquista il Senato con il concerto di Natale davanti a Mattarella e La Russa video
“Grazie per questo privilegio di poter essere qui in questa magnifica aula’’. Così Claudio Baglioni durante il concerto di Natale in corso nell’aula del Senato, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Accompagnato dal coro e dall’orchestra del Teatro San Carlo, Baglioni ha cantato ‘Strada facendo’, ‘Avrai e ‘La vita è adesso’, tre pezzi cult del suo repertorio, accolti dagli applausi dell’aula di palazzo Madama. ”Questo teatro contiene idealmente tutti gli italiani. In questa magnificente aula del Senato facciamo musica insieme, uno dei sogni più belli”, ha detto. Baglioni al Senato per il Concerto del Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Un concerto di Natale che è stato molto più di un evento: musica, cultura e istituzioni unite in un momento di grande emozione e condivisione. All’Aula del Senato, con l’Orchestra e il Coro del Teatro San Carlo di Napoli e la partecipazione di Claudio Baglioni, x.com
