Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt senza rivali Vinatzer in top ten
Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo il gigante dell’Alta Badia. Il fuoriclasse svizzero vola a quota 805 punti in graduatoria: il vantaggio sull’austriaco Marco Schwarz, ora secondo, è di 454 lunghezze. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottimo nono a quota 269 punti. Ne lla classifica di specialità comanda invece l’austriaco Stefan Brennsteiner con 305 punti, solo 5 in più dell’elvetico Marco Odermatt, secondo a quota 300, mentre Alex Vinatzer è quinto a quota 207. Dopo i Giochi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it
