Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin sempre in testa Goggia irrompe sul podio
Mikaela Shiffrin svetta con 558 punti in classifica generale e può fare affidamento su un vantaggio di 74 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson, e 186 su Sofia Goggia, che diventa terza dopo il superG di Val d’Isere. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino tornerà in scena a Semmering dopo Natale. La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it
