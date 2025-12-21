Classici natalizi in una nuova veste Emozioni e note all’ex refettorio

L’associazione Bal’danza presenta un concerto dedicato ai classici natalizi, interpretati in modo originale e raffinato. L’evento si terrà oggi alle 16 nell’ex refettorio di San Paolo in via Boccaleone 19, offrendo un’occasione per riscoprire le note tradizionali attraverso arrangiamenti creativi e curati. Un momento di musica e riflessione da non perdere per gli appassionati delle celebrazioni festive. Concludo questa breve introduzione.

L’associazione Bal’danza ha organizzato per oggi alle 16, nell’ex refettorio di San Paolo in (via Boccaleone 19), un concerto di canti di Natale dal titolo ‘I classici della tradizione’: l’evento propone una rilettura critica e creativa del repertorio internazionale attraverso gli arrangiamenti originali commissionati ai compositori Giorgio Babbini, Alicia Montorsi Galli e Damiano Drei. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’associazione Angelo Mariani di Ravenna, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Ferrara Musica, Niagara e Fideuram Private Banker, presenta dal vivo i contenuti del progetto discografico allegato alla rivista Amadeus, affidati all’interpretazione dell’orchestra La Corelli e del coro Kairos Vox. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Classici natalizi in una nuova veste. Emozioni e note all’ex refettorio Leggi anche: Musiche e canti natalizi: note di Natale, dall'antico al moderno Leggi anche: Nei weekend natalizi il presidio della Polizia Locale in centro storico veste l’alta uniforme Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Classici natalizi in una nuova veste. Emozioni e note all’ex refettorio; Natale a New York 2025: cosa fare? eventi, shopping, offerte; Tra viaggi, cenoni, cioccolato e desideri, ecco i trend by per il Natale 2025; Natale a Tarquinia: tantissimi eventi tra cultura, arte, musica e spettacoli. I classici del Natale in swing e blues. Il piccolo tour di ’Souvenir de Noel’ - Con una carezza swing e blues, i classici natalizi diventano ancora più affascinanti e perfino più intriganti. msn.com

Fortnite OG torna per Natale: stagione festiva, armi classiche e nostalgia - Fortnite ha riacceso l’entusiasmo dei fan annunciando ufficialmente il ritorno di OG con una stagione speciale interamente dedicata al Natale. techgaming.it

Film di Natale: quali sono i classici che non tramontano mai? - I migliori film natalizi di sempre: ecco quali sono i film di Natale più belli da vedere in famiglia, tra classici immortali e uscite più recenti ... msn.com

@immusicart • • • • • • Tre voci, una tastiera e tutta la magia del Natale I Jingle Belli portano i classici natalizi in chiave pop e jazz, tra armonie raffinate e vibrazioni festose Vi aspettiamo il 21 dicembre alle 16.00 in Piazza Ducale, Vigevano! • • • #natale #c - facebook.com facebook

Da grandi classici natalizi ai dissacranti Babbo bastardo e Nonno scatenato, il menù dei canali in chiaro è ricco e variegato x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.