Clair Obscur | Expedition 33 la sceneggiatrice ha scritto la storia come se fosse una serie HBO

Clair Obscur: Expedition 33 non è solo uno dei giochi più premiati e discussi dell’anno per caso, visto che alla base del suo successo c’è una scelta creativa insolita: la sceneggiatura non è stata concepita come quella di un classico gioco di ruolo, ma come un vero e proprio drama televisivo di alto livello. A rivelarlo è la sceneggiatrice principale Jennifer Svedberg-Yen, che ha dichiarato di aver scritto la storia come se stesse lavorando a una serie HBO. Intervistata dalla newsletter Knowledge di Edge (grazie a GamesRadar ), Svedberg-Yen ha spiegato che gran parte del team di Expedition 33 non proveniva dallo sviluppo videoludico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

