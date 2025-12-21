Clair Obscur | Expedition 33 è il GOTY anche ai Grand Game Awards ha ricevuto un premio anche Phil Spencer
Clair Obscur: Expedition 33 prosegue il suo percorso di riconoscimenti nel 2025, ottenendo il titolo di Game of the Year ai Grand Game Awards. La sua qualità e l’apprezzamento della critica si riflettono anche nel premio ricevuto da Phil Spencer.
Clair Obscur: Expedition 33 continua la sua corsa trionfale nel 2025 conquistando un altro riconoscimento di primo piano: il Game of the Year ai Grand Game Awards. L’evento, organizzato in Algeria dal collettivo Digital Anime, ha celebrato il titolo di Sandfall Interactive come uno dei massimi esempi di qualità e visione creativa dell’anno. Un risultato che rafforza ulteriormente lo status del gioco, già protagonista di una stagione ricchissima di premi. La cerimonia ha avuto anche un forte valore simbolico per l’industria, grazie a un riconoscimento speciale assegnato a una delle sue figure più influenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33 domina i Game Awards 2025 e conquista il titolo di GOTY
Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY degli Indie Game Awards 2025, ecco tutti i vincitori
C'è chi non ha preso bene la vittoria di Clair Obscur ai TGA; Il team di Clair Obscur: Expedition 33 ha svelato i costi di sviluppo: sono sorprendentemente bassi; La vittoria di Clair Obscur: Expedition 33 ai The Game Awards è uno schiaffo all'industria dei videogiochi; Clair Obscur: Expedition 33 si aggiorna con una nuova area esplorabile, nuovi boss e tanti altri contenuti.
Gli Indie Game Awards hanno squalificato Clair Obscur: Expedition 33, ecco perché - Dopo aver assegnato al gioco di Sandfall Interactive il premio di gioco dell'anno, gli Indie Game Awards hanno annunciato di aver squalificato Clair Obscur: Expedition 33. multiplayer.it
Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY dei Grand Game Awards, premiato anche Phil Spencer - Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto il premio come gioco dell'anno anche ai Grand Game Awards, mentre Phil Spencer è stato premiato come icona dell'industria videoludica. multiplayer.it
Clair Obscur: Il produttore di Expedition 33 conferma l'uso dell'IA generativa nel vincitore del Gioco dell'Anno - Alcuni spettatori hanno esaminato i trailer ai The Game Awards alla ricerca di qualsiasi segno di IA generativa. notebookcheck.it
Clair Obscur: Expedition 33 Wins Game of the Year at The Game Awards 2025
Pix'n Love ha annunciato una collaborazione con Panini per l'adattamento italiano dell'artbook di Clair Obscur: Expedition 33, che sarà disponibile nel corso del 2026 nella nostra lingua. - facebook.com facebook
L'artbook di Clair Obscur: Expedition 33 verrà tradotto in italiano da Panini x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.