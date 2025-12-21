Clair Obscur: Expedition 33 prosegue il suo percorso di riconoscimenti nel 2025, ottenendo il titolo di Game of the Year ai Grand Game Awards. La sua qualità e l’apprezzamento della critica si riflettono anche nel premio ricevuto da Phil Spencer.

Clair Obscur: Expedition 33 continua la sua corsa trionfale nel 2025 conquistando un altro riconoscimento di primo piano: il Game of the Year ai Grand Game Awards. L’evento, organizzato in Algeria dal collettivo Digital Anime, ha celebrato il titolo di Sandfall Interactive come uno dei massimi esempi di qualità e visione creativa dell’anno. Un risultato che rafforza ulteriormente lo status del gioco, già protagonista di una stagione ricchissima di premi. La cerimonia ha avuto anche un forte valore simbolico per l’industria, grazie a un riconoscimento speciale assegnato a una delle sue figure più influenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY anche ai Grand Game Awards, ha ricevuto un premio anche Phil Spencer

