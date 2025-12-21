Due lampi e il Cittadella festeggia il Natale con una vittoria. Il Cittadella passa a Gorgonzola, batte per 2 a 0 la Giana Erminio e saluta il 2025 a quota 32 punti. Dopo tre partite senza il successo, la 19ª giornata di Serie C girone A consegna una classifica che sorride ai granata, sempre in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Cittadella autoritario: Cecchetto e Amatucchi schiantano in trasferta la Giana Erminio

