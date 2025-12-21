A distanza di ventiquattro ore il copione non cambia. Lucinda Brand continua a dominare la scena, centra il quinto successo in altrettante gare disputate e allunga ulteriormente il suo vantaggio in classifica generale sulle più dirette rivali. Lucia Bramati è la prima delle italiane. A Koksijde l’olandese ribadisce ancora una volta di essere la più forte, prende la testa della corsa fin dalle prime battute, s’invola e arriva al traguardo da sola in 48’08”. Alle sue spalle, staccata di 36 secondi, arriva la connazionale Shirin Van Anrooij. Un podio tutto olandese si completa con il terzo posto ottenuto da Ceylin Alvarado. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cinquina per Lucinda Brand a Koksijde. L’olandese allunga ancora in classifica generale. Borello prima delle italiane

