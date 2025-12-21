Cinquemila Babbo Natale per le vie di Verona | la Christmas Run si conferma una festa di sport e solidarietà
Verona si è trasformata in una grande cartolina natalizia nella mattinata di domenica 21 dicembre, quando cinquemila Babbo Natale hanno invaso il centro storico per la Adigeo Verona Christmas Run Marathon. Un colpo d’occhio festoso, fatto di rosso, musica e sorrisi, che ha unito sport. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Verona si veste da Babbo Natale, attesi cinquemila partecipanti: sport, festa e solidarietà per l'Adigeo Christmas Run
Leggi anche: Sport, festa e solidarietà: Adigeo Verona Christmas Run
Verona si veste da Babbo Natale, attesi cinquemila partecipanti: sport, festa e solidarietà per l'Adigeo Christmas Run; Babbi Natale di corsa per le vie di Verona, domenica torna la Christmas Run: percorso e modifiche alla viabilità; Inclusione: quando la scuola diventa comunità; Verona si veste da Babbo Natale attesi cinquemila partecipanti | sport festa e solidarietà per l' Adigeo Christmas Run.
Verona si veste da Babbo Natale, attesi cinquemila partecipanti: sport, festa e solidarietà per l'Adigeo Christmas Run - Domenica 21 dicembre torna la corsa e camminata nel cuore della città per sostenere il progetto "ABC dello sportivo" dei Centri Giovanili don Mazzi ... veronasera.it
Babbo Natale in via Fratti per l’acquisto di un defibrillatore - L'iniziativa, ideata dall'associazione culturale "Amici dell'edicola" ha trovato il sostegno del CCN Centro ed è stata affiancata dal mercatino artigiano. noitv.it
Babbo Natale e trampolieri a spasso per le vie del centro, inaugurato il mercatino delle feste - Natale arriva sempre prima e così, ieri, è stato inaugurato il mercatino natalizio tradizionale di via Marconi (orario di apertura 15- ilmessaggero.it
VIDEO / Piazza Garibaldi a Padova trasformata in un grande dancefloor a cielo aperto per il concerto degli Eiffel 65, almeno cinquemila persone arrivate fin dal primo accesso serale e un dispositivo di sicurezza che ha retto senza criticità. È stata una serata di - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.