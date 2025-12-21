Cinema grande partecipazione alla prima di Occhi novi
Pubblico numeroso e grande partecipazione all’Auditorium San Nicola di Grotte per la prima proiezione ufficiale di Occhi novi, film scritto, diretto e prodotto da Gero Miceli. La sala gremita ha trasformato l’evento in un momento di forte coinvolgimento collettivo.Il sindaco Alfonso Provvidenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Cinema, a Grotte la prima del film “Occhi novi” di Gero Miceli
Leggi anche: “Sentieri Mediterranei” apre con successo: grande partecipazione alla prima giornata
Il cinema per la prima volta allo Spazio Marte di Cesena; Guidonia: grande partecipazione alla prima edizione del “Patentino” per proprietari di cani; Natale all’insegna del grande schermo, a Pescasseroli riapre il cinema Ettore Scola; IL FUTURO DEL CINEMA PASSA DA CATANZARO: “SHOT” PORTA IN SALA I TALENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI.
Pio e Amedeo, grande successo al cinema con “Oi vita mia”: ma che lavoro facevano prima? - Ma per Pio e Amedeo, la gavetta è stata di quelle dure e faticose. velvetcinema.it
Il cinema per la prima volta allo Spazio Marte di Cesena - Il debutto di questa nuova proposta culturale avviene con la proiezione di “Kneecap” (2024), il film ch ... forli24ore.it
CINEMA - Presentato a Napoli R3V@LUT1@N, il film di Corrado Ardone da vivere in prima persona - Al The Space Cinema, dove resterà in programmazione a partire dall’8 dicembre, è stato mostrato ai media l’anteprima nazionale di R3V@LUT1@N, scritto e dirett ... napolimagazine.com
La confesión de Bar?? años después:El tiempo que pasé con Elçin fue el momento más genuino de mi vid
Una sfida attoriale vinta per Valeria Golino in un film che si muove sulle tracce del grande cinema noir. Dal 12 febbraio al cinema. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.