Cinema grande partecipazione alla prima di Occhi novi

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblico numeroso e grande partecipazione all’Auditorium San Nicola di Grotte per la prima proiezione ufficiale di Occhi novi, film scritto, diretto e prodotto da Gero Miceli. La sala gremita ha trasformato l’evento in un momento di forte coinvolgimento collettivo.Il sindaco Alfonso Provvidenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

cinema grande partecipazione alla prima di occhi novi

© Agrigentonotizie.it - Cinema, grande partecipazione alla prima di "Occhi novi"

Leggi anche: Cinema, a Grotte la prima del film “Occhi novi” di Gero Miceli

Leggi anche: “Sentieri Mediterranei” apre con successo: grande partecipazione alla prima giornata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il cinema per la prima volta allo Spazio Marte di Cesena; Guidonia: grande partecipazione alla prima edizione del “Patentino” per proprietari di cani; Natale all’insegna del grande schermo, a Pescasseroli riapre il cinema Ettore Scola; IL FUTURO DEL CINEMA PASSA DA CATANZARO: “SHOT” PORTA IN SALA I TALENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI.

cinema grande partecipazione primaPio e Amedeo, grande successo al cinema con “Oi vita mia”: ma che lavoro facevano prima? - Ma per Pio e Amedeo, la gavetta è stata di quelle dure e faticose. velvetcinema.it

cinema grande partecipazione primaIl cinema per la prima volta allo Spazio Marte di Cesena - Il debutto di questa nuova proposta culturale avviene con la proiezione di “Kneecap” (2024), il film ch ... forli24ore.it

cinema grande partecipazione primaCINEMA - Presentato a Napoli R3V@LUT1@N, il film di Corrado Ardone da vivere in prima persona - Al The Space Cinema, dove resterà in programmazione a partire dall’8 dicembre, è stato mostrato ai media l’anteprima nazionale di R3V@LUT1@N, scritto e dirett ... napolimagazine.com

La confesión de Bar?? años después:El tiempo que pasé con Elçin fue el momento más genuino de mi vid

Video La confesión de Bar?? años después:El tiempo que pasé con Elçin fue el momento más genuino de mi vid

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.