Pubblico numeroso e grande partecipazione all’Auditorium San Nicola di Grotte per la prima proiezione ufficiale di Occhi novi, film scritto, diretto e prodotto da Gero Miceli. La sala gremita ha trasformato l’evento in un momento di forte coinvolgimento collettivo.Il sindaco Alfonso Provvidenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Cinema, grande partecipazione alla prima di "Occhi novi"

