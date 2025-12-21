Cinema Bucci ancora a porte chiuse Dalla Regione fondi per 800 mila euro

Il Cinema Bucci rimane ancora chiuso al pubblico, in attesa dell’apertura ufficiale. Dalla Regione sono arrivati 800 mila euro di finanziamenti, ma i lavori di ristrutturazione e completamento proseguono ancora. Inizialmente prevista per dicembre, l’inaugurazione è stata rimandata, e le maestranze continuano a lavorare per rispettare il nuovo cronoprogramma. La conclusione dei lavori rappresenta un passo importante per il rilancio del cinema e del teatro locale.

Slitta ancora l'inaugurazione del nuovo cinema teatro Bucci. I lavori, stando all'ultimo cronoprogramma, si sarebbe dovuti concludere proprio nel mese di dicembre, ma le maestranze sono sempre all'opera per traguardare l'obiettivo il prima possibile. Per il taglio del nastro, dunque, si dovrà attendere con tutta probabilità la seconda metà del 2026. Pare che una delle ragioni collegate agli ultimi ritardi, come riporta l'emittente locale Tv1, sia il rifacimento del foyer, mentre nella platea le operazioni stanno per essere ultimate: il palco è stato già installato e mancano solo alcuni allestimenti.

