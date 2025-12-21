Cicloturismo in Valchiavenna Un anno da record sui pedali grazie a percorsi e grandi eventi

Per la Valchiavenna che pedala, il 2025 è stato un altro anno da record. Il cicloturismo, su cui l'intera valle ha puntato con decisione, si sta rivelando una grande attrazione e veicolo promozionale. La ciclabile Valchiavenna, su cui la Comunità montana e i Comuni hanno investito in questi anni, ha registrato il passaggio di 90mila ciclisti, quasi l'8% in più rispetto all'anno scorso, e di 175mila pedoni. Sul Passo Spluga l'incremento è stato ancora più marcato: 20mila passaggi, il 53% in più su base annua, un terzo dei quali, 7.500, grazie a Enjoy Stelvio Valtellina, cresciuto del 963%. Si è invece mantenuta sui livelli del 2024 la partecipazione a Spluga da capogiro.

