Ciclocross tripletta di Van Der Poel E sull' ipotesi del ritiro | Non lo escludo

Roma, 21 dicembre 2025 - Tre su tre: l'en-plein vincente, non esattamente un inedito, vede protagonista Mathieu Van Der Poel, che alla sua collezione di successi stagionali nel ciclocross aggiunge Koksijde dopo aver già espugnato Namur e Anversa. La gara e le dichiarazioni. Alle spalle dell'olandese, come già accaduto ieri, si piazza ancora Laurens Sweeck, mentre il podio lo chiude Niels Vandeputte nel giorno delle assenze dei pezzi gross i Thibau Nys e soprattutto Wout Van Aert. Sarà proprio per questo motivo, il forfait dei nomi più altisonanti, ma fatto sta che oggi Van Der Poel è meno dominante del solito, con l'accelerazione buona che è arrivata solo a un paio di giri dal termine della gara e non all'inizio come accaduto ieri: una variazione sul tema che lo stesso figlio e nipote d'arte spiega ai margini della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

