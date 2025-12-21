Ciclocross tripletta di Van Der Poel E sull' ipotesi del ritiro | Non lo escludo
Roma, 21 dicembre 2025 - Tre su tre: l'en-plein vincente, non esattamente un inedito, vede protagonista Mathieu Van Der Poel, che alla sua collezione di successi stagionali nel ciclocross aggiunge Koksijde dopo aver già espugnato Namur e Anversa. La gara e le dichiarazioni. Alle spalle dell'olandese, come già accaduto ieri, si piazza ancora Laurens Sweeck, mentre il podio lo chiude Niels Vandeputte nel giorno delle assenze dei pezzi gross i Thibau Nys e soprattutto Wout Van Aert. Sarà proprio per questo motivo, il forfait dei nomi più altisonanti, ma fatto sta che oggi Van Der Poel è meno dominante del solito, con l'accelerazione buona che è arrivata solo a un paio di giri dal termine della gara e non all'inizio come accaduto ieri: una variazione sul tema che lo stesso figlio e nipote d'arte spiega ai margini della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ciclocross: Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde, non c’è van Aert
Leggi anche: Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Anversa 2025: orari, tv, streaming. Presenti Van der Poel e Van Aert
Ciclocross: Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde, non c’è van Aert; LIVE! Van der Poel vs van Aert: Anversa è il teatro del primo scontro diretto; Fem van Empel lascia la Visma Lease a Bike e si ferma ancora: Mi mancano sia la motivazione che il divertimento; Wout Van Aert: “Le gambe sono al punto che speravo, è stata una buona gara per cominciare”.
Cyclocross: Van Der Poel scores a hat-trick. And on the possibility of retirement: "I'm not ruling it out." - The World Championships in Hulst are in February, and for the champion, this could be his final mud- sport.quotidiano.net
Mathieu van der Poel spiega: “Non sono andato subito a tutta, fondamentale la gestione” - Messe a referto le vittorie a Namur e Anversa, la classe di Mathieu van der Poel si è espressa anche nel prestigioso appuntamento del ... oasport.it
Ciclocross: Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde, non c’è van Aert - Koksijde torna a illuminare il calendario della Coppa del Mondo di ciclocross con il leggendario Duinencross che torna in scena dopo quattro anni di ... oasport.it
Leadership, serenità e tanta ambizione. A Benidorm Elisa Longo Borghini racconta il suo ruolo nel UAE Team ADQ a distanza di un anno dal suo arrivo, tra pressione positiva, ritocchi importanti alla posizione e quella tripletta al Giro d'Italia Women. Un’intervis - facebook.com facebook
A Benidorm @ElisaLongoB racconta il suo ruolo nel @UAETeamADQ a distanza di un anno dal suo arrivo, tra pressione positiva, ritocchi importanti alla posizione e quella tripletta al @girowomen #ElisaLongoBorghini #UAEADQ #CiclismoFemminile #GiroW x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.