Ciclocross | Mathieu van der Poel trionfa anche a Koksijde Azzurri fuori dalla top-15
L’inverno è appena iniziato, ma Mathieu van der Poel ha già messo il suo timbro. La Coppa del Mondo di ciclocross continua a parlare la lingua del fuoriclasse, campione del mondo in carica: tre gare, tre vittorie. Altra firma per l’uomo dell’Alpecin-Deceuninck che si è imposto anche a Koksijde. Back-to-back per van der Poel dopo il dominio di ieri ad Anversa. Oggi la vittoria è diversa, più lottata, anche se di dubbi ce ne sono stati pochi. Ad un paio di tornate dal termine l’accelerazione decisiva che ha messo in crisi gli avversari ed è valsa la fuga solitaria. Alle sue spalle nuovamente il belga Laurens Sweeck, secondo anche ieri, staccato di 7”, mentre terzo è Niels Vandeputte. 🔗 Leggi su Oasport.it
