Ciclocross Lise Revol domina la gara di Coppa del Mondo Juniores a Koksijde Bianchi è la migliore delle azzurre

Lise Revol domina la scena nella gara di Coppa del Mondo di ciclocross Juniores a Koksijde e s'impone grazie ad uno straordinario assolo che le consente di centrare il secondo successo consecutivo con distacchi importanti. Elisa Bianchi è la migliore di una squadra azzurra che questa volta non riesce a conquistare il podio, ma piazza tre atlete nelle prime dieci. La francese assume il comando delle operazioni fin dalle prime battute, stacca in progressione tutte le rivali, infligge loro distacchi pesanti e taglia il traguardo con il tempo di 43'21". Completa la doppietta transalpina Laly Pichon che chiude in seconda posizione, staccata di 1'11" dalla connazionale.

Mondiali Ciclocross Liévin 2025, Lise Revol conquista il titolo juniores dopo una lotta con Barbora Bukovska – 3° posto per Raffaelle Carrier, 9ª Giorgia Pellizotti - Al termine di una sfida a due combattutissime l’atleta francese è riuscita ad avere la meglio della ceca Barbora ... msn.com

