Ciclocross Giel Lejeune s’impone nella gara Juniores di Coppa del Mondo a Koksijde Grigolini in Top 5

La sesta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross inizia con la gara Juniores maschile. A Koksijde Giel Lejeune conquista il successo finale grazie ad uno sprint impeccabile, Filippo Grigolini si conferma nel novero dei migliori e conclude la sua prestazione in quinta posizione. Il belga, alla prima affermazione stagionale, nel finale si fa trovare pronto, piazza la stoccata vincente e brucia i compagni di fuga con il tempo di 45’05”. Al secondo posto, battuto di pochi centimetri, si piazza l’olandese Delano Heeren, mentre il suo connazionale Cas Timmermans è terzo con un secondo di ritardo. Filippo Grigolini parte bene, si porta in testa nella prima parte di gara, ma perde progressivamente contatto dal trenino di testa e chiude la sua prova in quinta posizione con il tempo di 45’53” e un ritardo di 48” dal vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

