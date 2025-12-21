Pochi minuti fa è stata rilasciata la notizia che l’attore James Ransone è venuto a mancare alla prematura età di 46 anni. L’attore, noto soprattutto per la sua parte nella serie “The Wire” e per i suoi ruoli in “It: Capitolo 2”, “Sinister” e “Black Phone”, si sarebbe tolto la vita. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles è intervenuto in seguito ad una chiamata ricevuta da un’abitazione venerdì 19 dicembre e avrebbe confermato il suicidio dell’attore. Ransone aveva dato avvio alla sua carriera ricoprendo piccoli ruoli nei primi anni 2000, ottenendo parti nelle serie TV “Ed” e “Third Watch”, prima di ottenere il ruolo che lo ha reso famoso in “The Wire”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ci lascia James Ransone: l’attore di It Capitolo 2 aveva 46 anni

