Ci è crollato il mondo addosso | la madre della 33enne ferita racconta la notte dello sparo a Palermo
«Mia figlia stava tornando a casa e all’improvviso è stata raggiunta da un proiettile. Ci è crollato il mondo addosso». A raccontare quanto accaduto è Francesca Palma, madre di Valentina Peonio, la donna di 33 anni ferita la scorsa notte a Palermo da un colpo d’arma da fuoco, probabilmente esploso da un fucile, nei pressi di piazza Nascè. Il racconto della madre Secondo quanto riferito,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
