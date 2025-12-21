Chivu Inter panchina non a rischio | la convinzione della dirigenza e l’obiettivo per la svolta

La situazione di Christian Chivu sulla panchina dell’Inter sembra stabile, con la dirigenza che esprime fiducia nelle sue capacità di guidare la squadra. Nonostante le difficoltà recenti, l’obiettivo rimane quello di trovare una svolta positiva nel proseguo della stagione. La volontà è di mantenere stabilità e concentrazione, puntando su interventi mirati per migliorare i risultati e rilanciare il rendimento dei nerazzurri. Chivu Inter, panchina non a rischio: la convinzione della dirigenza e l’ob

Inter News 24 Chivu Inter, panchina non a rischio: la convinzione della dirigenza e l’obiettivo per dare una svolta alla stagione dei nerazzurri. Il 2025 passerà agli archivi come un anno paradossale per l’Inter: la squadra è stata in corsa per ogni traguardo, ma chiude i dodici mesi con la bacheca desolatamente vuota. Come analizza La Gazzetta dello Sport, il percorso dei nerazzurri è stato un lungo piano inclinato: dallo scudetto sfumato a maggio alla dolorosa finale di Champions League persa malamente a Monaco, passando per una partecipazione anonima al Mondiale per Club, fino all’ultimo capitombolo in Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, panchina non a rischio: la convinzione della dirigenza e l’obiettivo per la svolta Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Frendrup è un chiaro obiettivo della dirigenza nerazzurra! Le ultime sulla squadra di Chivu Leggi anche: Calciomercato Inter, svolta a centrocampo: bocciato Frendrup! Chivu vuole solo quell’obiettivo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Inter, rigori horror. Lo specialista e l'astro nascente in panchina: dietro le scelte di Chivu; Genoa-Inter, le scelte di Chivu: Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez e Zielinski in regia; Bologna-Inter, formazione e cambi discutibili? Perché Chivu ha fatto quelle scelte; Caos Fiorentina: chi salverà la Viola? Chivu comanda. Inter, Chivu esce allo scoperto sugli episodi dei rigori: “Si può sbagliare…”, poi su partita e Lautaro in panchina - Inter, è intervenuto ai microfoni di Mediaset, Cristian Chivu. spaziointer.it

Inter, disastro rigori: ecco perché Chivu non ha inserito Calhanoglu ed Esposito. E Zielinski… - Raggiunta dal Bologna, la squadra di CHivu va ai rigori e li calcia in modo pessimo ... msn.com

Inter, Chivu: “Calhanoglu fuori? Non volevo rischiare! Akanji e Lautaro out, vi spiego. Sui rigori…” - Serata amara per l'Inter, i nerazzurri cadono ai calci di rigore contro il Bologna. fantamaster.it

Sandro #Sabatini duro contro #Chivu: errore evidente! #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu #sandrosabatini #supercoppaitaliana - facebook.com facebook

Inter, maledizioni rigori: non vince dal 2017. La reazione di Chivu x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.