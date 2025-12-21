Chivu Inter il paradosso dei numeri | tanti gol ma non abbastanza per chiudere le partite

Inter News 24 Chivu Inter e big match sotto la lente: i dati spiegano perché i nerazzurri faticano a battere il Bologna e a vincere gli scontri diretti. Inter Chivu al centro di un’analisi che va oltre il risultato. I numeri, spesso impietosi, aiutano a capire perché i nerazzurri non siano riusciti a superare il Bologna in Supercoppa e perché continuino a soffrire nei big match. È il paradosso evidenziato da Tuttosport: la squadra con il miglior attacco del campionato rischia di pagare proprio l’inefficienza offensiva nei momenti decisivi. «Può il miglior attacco della Serie A – in senso di squadra e non di solo reparto offensivo – essere un problema? La risposta è sì», scrive il quotidiano torinese. 🔗 Leggi su Internews24.com

